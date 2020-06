Sid Lowe explains the thinking behind La Liga's late evening kickoffs when the league returns on June 11. (1:33)

Most of Europe's top leagues are now in a position to complete their seasons with a bumper summer of football.

The Bundesliga will finish before the end of June, with the Premier League and La Liga to follow in July. But Serie A faces a battle to fit in all its fixtures before Aug. 2, with UEFA planning to finish the Champions League and Europa League throughout the rest of August.

Only Ligue 1, which curtailed its season on April 30 after the French government banned games behind closed doors, does not plan to finish the campaign of the top five leagues.

Here's the full schedule of all the games still to be played.

JUMP TO: La Liga | Serie A | Bundesliga

Friday, June 19

Norwich City v Southampton (6 p.m. BST / 1 p.m. ET)

Tottenham Hotspur v Manchester United (8.15 p.m. BST / 3.15 p.m. ET)

Saturday, June 20

Watford v Leicester City (12.30 p.m. BST / 7.30 a.m. ET)

Brighton v Arsenal (3 p.m. BST / 10 a.m. ET)

West Ham United v Wolverhampton (5.30 p.m. BST / 12.30 p.m. ET)

A.F.C. Bournemouth v Crystal Palace (7.45 p.m. BST / 2.45 p.m. ET)

Sunday, June 21

Newcastle United v Sheffield United (2 p.m. BST / 9 a.m. ET)

Aston Villa v Chelsea (4.15 p.m. BST / 11.15 a.m. ET)

Everton v Liverpool (7 p.m. BST / 2 p.m. ET)

Monday, June 22

Manchester City v Burnley (8 p.m. BST / 3 p.m. ET)

Tuesday, June 23

Leicester vs. Brighton (6 p.m. BST / 1 p.m. ET)

Tottenham Hotspur v West Ham United (8.15 p.m. BST / 3.15 p.m. ET)

Wednesday, June 24

Manchester United v Sheffield United (6 p.m. BST / 1 p.m. ET)

Newcastle United v Aston Villa (6 p.m. BST / 1 p.m. ET)

Norwich City v Everton (6 p.m. BST / 1 p.m. ET)

Wolves v AFC Bournemouth (6 p.m. BST / 1 p.m. ET)

Liverpool v Crystal Palace (8.15 p.m. BST / 3.15 p.m. ET)

Thursday, June 25

Burnley v Watford (6 p.m. BST / 1 p.m. ET)

Southampton v Arsenal (6 p.m. BST / 1 p.m. ET)

Chelsea v Manchester City (8.15 p.m. BST / 3.15 p.m. ET)

Saturday, June 27

Aston Villa v Wolverhampton (12.30 p.m. BST / 7.30 a.m. ET)

FA CUP QUARTERFINAL TIES

Norwich City v Manchester United (7.30 p.m. BST / 2.30 p.m. ET)

Sunday, June 28

Watford v Southampton (4.30 p.m. BST / 11.30 a.m. ET)

FA CUP QUARTERFINAL TIES

Sheffield United v Arsenal (1 p.m. BST / 8 a.m. ET)

Leicester City v Chelsea (4 p.m. BST / 11 a.m. ET)

Newcastle United v Manchester City (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Monday, June 29

Crystal Palace v Burnley (8 p.m. BST / 3 p.m. ET)

Tuesday, June 30

Brighton v Manchester United (8.15 p.m. BST / 3.15 p.m. ET)

Wednesday, July 1

A.F.C. Bournemouth v Newcastle United (6 p.m. BST / 1 p.m. ET)

Arsenal v Norwich City (6 p.m. BST / 1 p.m. ET)

Everton v Leicester City (6 p.m. BST / 1 p.m. ET)

West Ham United v Chelsea (8.15 p.m. BST / 3.15 p.m. ET)

Thursday, July 2

Sheffield United v Tottenham Hotspur (6 p.m. BST / 1 p.m. ET)

Manchester City v Liverpool (8.15 p.m. BST / 3.15 p.m. ET)

*At present only the first three rounds of matches of the Premier League restart have been confirmed, although the rest of the season will follow the original order of fixtures. All remaining games still must be moved for television broadcast.

Saturday, July 4

Burnley v Sheffield United

Chelsea v Watford

Leicester City v Crystal Palace

Liverpool v Aston Villa

Manchester United v A.F.C. Bournemouth

Newcastle United v West Ham United

Norwich City v Brighton

Southampton v Manchester City

Tottenham Hotspur v Everton

Wolverhampton v Arsenal

Wednesday, July 8

A.F.C. Bournemouth v Tottenham Hotspur

Arsenal v Leicester City

Aston Villa v Manchester United

Brighton v Liverpool

Crystal Palace v Chelsea

Everton v Southampton

Manchester City v Newcastle United

Sheffield United v Wolverhampton

Watford v Norwich City

West Ham United v Burnley

Saturday, July 11

A.F.C. Bournemouth v Leicester City

Aston Villa v Crystal Palace

Brighton v Manchester City

Liverpool v Burnley

Manchester United v Southampton

Norwich City v West Ham United

Sheffield United v Chelsea

Tottenham Hotspur v Arsenal

Watford v Newcastle United

Wolverhampton v Everton

Wednesday, July 15

Arsenal v Liverpool

Burnley v Wolverhampton

Chelsea v Norwich City

Crystal Palace v Manchester United

Everton v Aston Villa

Leicester City v Sheffield United

Manchester City v A.F.C. Bournemouth

Newcastle United v Tottenham Hotspur

Southampton v Brighton

West Ham United v Watford

Saturday, July 18

A.F.C. Bournemouth v Southampton

Aston Villa v Arsenal

Brighton v Newcastle United

Liverpool v Chelsea

Manchester United v West Ham United

Norwich City v Burnley

Sheffield United v Everton

Tottenham Hotspur v Leicester City

Watford v Manchester City

Wolverhampton v Crystal Palace

July 18-19, 2020

FA CUP SEMIFINAL TIES

Sunday, July 26

Arsenal v Watford

Burnley v Brighton

Chelsea v Wolverhampton

Crystal Palace v Tottenham Hotspur

Everton v A.F.C. Bournemouth

Leicester City v Manchester United

Manchester City v Norwich City

Newcastle United v Liverpool

Southampton v Sheffield United

West Ham United v Aston Villa

Saturday, August 1

FA CUP FINAL

Thursday, June 18

Alaves v Real Sociedad (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Real Madrid v Valencia (9 p.m. BST / 4 p.m. ET)

Friday, June 19

Granada v Villarreal (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Mallorca v Leganes (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Sevilla FC v Barcelona (9 p.m. BST / 4 p.m. ET)

Saturday, June 20

Espanyol v Levante (1 p.m. BST / 8 a.m. ET)

Athletic Bilbao v Real Betis (4 p.m. BST / 11 a.m. ET)

Getafe v Eibar (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Atletico Madrid v Real Valladolid (9 p.m. BST / 4 p.m. ET)

Sunday, June 21

Celta Vigo v Alaves (1 p.m. BST / 8 a.m. ET)

Valencia v Osasuna (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Real Sociedad v Real Madrid (9 p.m. BST / 4 p.m. ET)

Monday, June 22

Leganes v Granada (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Villarreal v Sevilla FC (9 p.m. BST / 4 p.m. ET)

Tuesday, June 23

Levante v Atletico Madrid (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Real Valladolid v Getafe (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Barcelona v Athletic Bilbao (9 p.m. BST / 4 p.m. ET)

Wednesday, June 24

Alaves v Osasuna (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Real Sociedad v Celta Vigo (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Real Madrid v Mallorca (9 p.m. BST / 4 p.m. ET)

Thursday, June 25

Eibar v Valencia (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Real Betis v Espanyol (9 p.m. BST / 4 p.m. ET)

Friday, June 26

Sevilla FC v Real Valladolid (9 p.m. BST / 4 p.m. ET)

Saturday, June 27

Athletic Bilbao v Mallorca (1 p.m. BST / 8 a.m. ET)

Celta Vigo v Barcelona (4 p.m. BST / 11 a.m. ET)

Osasuna v Leganes (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Atletico Madrid v Alaves (9 p.m. BST / 4 p.m. ET)

Sunday, June 28

Levante v Real Betis (1 p.m. BST / 8 a.m. ET)

Villarreal v Valencia (4 p.m. BST / 11 a.m. ET)

Granada v Eibar (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Espanyol v Real Madrid (9 p.m. BST / 4 p.m. ET)

Monday, June 29

Getafe v Real Sociedad (9 p.m. BST / 4 p.m. ET)

The following games are listed by round date and will be moved for television broadcast.

Midweek of Wednesday, July 1

Alaves v Granada

Barcelona v Atletico Madrid

Eibar v Osasuna

Leganes v Sevilla FC

Mallorca v Celta Vigo

Real Betis v Villarreal

Real Madrid v Getafe

Real Sociedad v Espanyol

Real Valladolid v Levante

Valencia v Athletic Bilbao

Weekend of Sunday, July 5

Athletic Bilbao v Real Madrid

Atletico Madrid v Mallorca

Celta Vigo v Real Betis

Espanyol v Leganes

Granada v Valencia

Levante v Real Sociedad

Osasuna v Getafe

Real Valladolid v Alaves

Sevilla FC v Eibar

Villarreal v Barcelona

Midweek of Wednesday, July 8

Athletic Bilbao v Sevilla FC

Barcelona v Espanyol

Celta Vigo v Atletico Madrid

Eibar v Leganes

Getafe v Villarreal

Mallorca v Levante

Real Betis v Osasuna

Real Madrid v Alaves

Real Sociedad v Granada

Valencia v Real Valladolid

Weekend of Sunday, July 12

Alaves v Getafe

Atletico Madrid v Real Betis

Espanyol v Eibar

Granada v Real Madrid

Leganes v Valencia

Levante v Athletic Bilbao

Osasuna v Celta Vigo

Real Valladolid v Barcelona

Sevilla FC v Mallorca

Villarreal v Real Sociedad

Midweek of Wednesday, July 15

Athletic Bilbao v Leganes

Barcelona v Osasuna

Real Betis v Alaves

Celta Vigo v Levante

Eibar v Real Valladolid

Getafe v Atletico Madrid

Mallorca v Granada

Real Madrid v Villarreal

Real Sociedad v Sevilla FC

Valencia v Espanyol

Weekend of Sunday, July 19

Alaves v Barcelona

Atletico Madrid v Real Sociedad

Espanyol v Celta Vigo

Granada v Athletic Bilbao

Leganes v Real Madrid

Levante v Getafe

Osasuna v Mallorca

Real Valladolid v Real Betis

Sevilla FC v Valencia

Villarreal v Eibar

Saturday, June 20

Torino v Parma (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Hellas Verona v Cagliari (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Sunday, June 21

Atalanta v Sassuolo (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Inter Milan v Sampdoria (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Monday, June 22

Fiorentina v Brescia (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Lecce v AC Milan (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Bologna v Juventus (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Tuesday, June 23

Hellas Verona v Napoli (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

SPAL v Cagliari (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Genoa v Parma (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Torino v Udinese (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Wednesday, June 24

Inter Milan v Sassuolo (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Atalanta v Lazio (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Roma v Sampdoria (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Friday, June 26

Juventus v Lecce (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Saturday, June 27

Brescia v Genoa (4.15 p.m. BST / 11.15 a.m. ET)

Cagliari v Torino (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Lazio v Fiorentina (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Sunday, June 28

AC Milan v Roma (4.15 p.m. BST / 11.15 a.m. ET)

Napoli v SPAL (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Sampdoria v Bologna (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Sassuolo v Hellas Verona (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Udinese v Atalanta (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Parma v Inter Milan (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Tuesday, June 30

Torino v Lazio (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Genoa v Juventus (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Wednesday, July 1

Bologna v Cagliari (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Inter Milan v Brescia (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Fiorentina v Sassuolo (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Hellas Verona v Parma (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Lecce v Sampdoria (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

SPAL v AC Milan (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Thursday, July 2

Atalanta v Napoli (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Roma v Udinese (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Saturday, July 4

Juventus v Torino (4.15 p.m. BST / 11.15 a.m. ET)

Sassuolo v Lecce (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Lazio v AC Milan (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Sunday, July 5

Inter Milan v Bologna (4.15 p.m. BST / 11.15 a.m. ET)

Brescia v Hellas Verona (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Cagliari v Atalanta (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Parma v Fiorentina (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Sampdoria v SPAL (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Udinese v Genoa (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Napoli v Roma (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Tuesday, July 7

Lecce v Lazio (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

AC Milan v Juventus (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Wednesday, July 8

Fiorentina v Cagliari (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Genoa v Napoli (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Atalanta v Sampdoria (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Bologna v Sassuolo (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Roma v Parma (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Torino v Brescia (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Thursday, July 9

SPAL v Udinese (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Hellas Verona v Inter Milan (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Saturday, July 11

Lazio v Sassuolo (4.15 p.m. BST / 11.15 a.m. ET)

Brescia v Roma (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Juventus v Atalanta (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Sunday, July 12

Genoa v SPAL (4.15 p.m. BST / 11.15 a.m. ET)

Cagliari v Lecce (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Fiorentina v Hellas Verona (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Parma v Bologna (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Udinese v Sampdoria (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Napoli v AC Milan (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Monday, July 13

Inter Milan v Torino (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Tuesday, July 14

Atalanta v Brescia (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Wednesday, July 15

AC Milan v Parma (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Bologna v Napoli (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Sampdoria v Cagliari (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Udinese v Lazio (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Lecce v Fiorentina (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Roma v Hellas Verona (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Sassuolo v Juventus (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Thursday, July 16

Torino v Genoa (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

SPAL v Inter Milan (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Saturday, July 18

Hellas Verona v Atalanta (4.15 p.m. BST / 11.15 a.m. ET)

Cagliari v Sassuolo (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

AC Milan v Bologna (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Sunday, July 19

Parma v Sampdoria (4.15 p.m. BST / 11.15 a.m. ET)

Brescia v SPAL (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Fiorentina v Torino (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Genoa v Lecce (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Napoli v Udinese (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Roma v Inter Milan (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Monday, July 20

Juventus v Lazio (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Tuesday, July 21

Atalanta v Bologna (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Sassuolo v AC Milan (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Wednesday, July 22

Parma v Napoli (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Inter Milan v Fiorentina (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Lecce v Brescia (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Sampdoria v Genoa (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

SPAL v Roma (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Torino v Hellas Verona (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Thursday, July 23

Udinese v Juventus (6.30 p.m. BST / 1.30 p.m. ET)

Lazio v Cagliari (8.45 p.m. BST / 3.45 p.m. ET)

Exact dates and times to be confirmed for the final three rounds of games.

Weekend of Sunday, July 26

AC Milan v Atalanta

Bologna v Lecce

Brescia v Parma

Cagliari v Udinese

Genoa v Inter Milan

Hellas Verona v Lazio

Juventus v Sampdoria

Napoli v Sassuolo

Roma v Fiorentina

SPAL v Torino

Week of Tuesday, July 28

Cagliari v Juventus

Fiorentina v Bologna

Hellas Verona v SPAL

Inter Milan v Napoli

Lazio v Brescia

Parma v Atalanta

Sampdoria v AC Milan

Sassuolo v Genoa

Torino v Roma

Udinese v Lecce

Weekend of Sunday, August 2

AC Milan v Cagliari

Atalanta v Inter Milan

Bologna v Torino

Brescia v Sampdoria

Genoa v Hellas Verona

Juventus v Roma

Lecce v Parma

Napoli v Lazio

Sassuolo v Udinese

SPAL v Fiorentina

All remaining Bundesliga games kickoff at 2.30 p.m. BST / 9.30 a.m. ET.

Saturday, June 20

Bayern Munich v Freiburg

Cologne v Eintracht Frankfurt

Fortuna Dusseldorf v Augsburg

Hertha Berlin v Bayer Leverkusen

Hoffenheim v Union Berlin

Mainz v Werder Bremen

Paderborn v Borussia Monchengladbach

RB Leipzig v Borussia Dortmund

Schalke v Wolfsburg

Saturday, June 27

Augsburg v RB Leipzig

Bayer Leverkusen v Mainz

Borussia Dortmund v Hoffenheim

Borussia Monchengladbach v Hertha Berlin

Eintracht Frankfurt v Paderborn

Freiburg v Schalke

Union Berlin v Fortuna Dusseldorf

Werder Bremen v Cologne

Wolfsburg v Bayern Munich

Saturday, July 4