Show All Leagues UEFA Champions League UEFA Europa League English Premier League English FA Cup Major League Soccer German Bundesliga German DFB Pokal Italian Serie A Spanish Primera División Spanish Copa del Rey French Ligue 1 French Coupe de France CONCACAF Champions League English Carabao Cup Italian Coppa Italia UEFA Women's Champions League United States NWSL Women's League Mexican Liga BBVA MX Mexican Copa MX Dutch Eredivisie Dutch KNVB Beker Portuguese Liga English League Championship Russian Premier League Scottish Premiership Chinese Super League FIFA World Cup Qualifying - UEFA FIFA World Cup Qualifying - CONMEBOL FIFA World Cup Qualifying - CONCACAF International Friendly Chinese Super League Promotion/Relegation Playoffs Australian A-League Campeones Cup United States Open Cup Leagues Cup USL Championship USL League One Mexican Liga de Expansión MX United States NWSL Challenge Cup AFC Champions League FIFA World Cup Women's International Friendly FIFA World Cup Qualifying - CAF FIFA World Cup Qualifying - AFC FIFA World Cup Qualifying - OFC FIFA Women's World Cup FIFA Club World Cup CONCACAF Gold Cup CONCACAF Gold Cup Qualifying CONCACAF Nations League CONCACAF Men's Olympic Qualifying CONCACAF Nations League Qualifying CONCACAF Cup UEFA European Championship Qualifying UEFA Nations League UEFA European Championship Copa America AFC Asian Cup AFC Asian Cup Qualifiers Africa Cup of Nations qualifying Africa Cup of Nations Africa Nations Championship WAFU Cup of Nations SheBelieves Cup FIFA Confederations Cup Non-FIFA Friendly Belgian First Division A Austrian Bundesliga Turkish Super Lig Greek Super League Greek Super League Promotion/Relegation Playoffs Swiss Super League UEFA Champions League Qualifying UEFA Europa League Qualifying Club Friendly Swiss Super League Promotion/Relegation Playoffs Italian Supercoppa UEFA Super Cup Spanish Supercopa International Champions Cup French Trophee des Champions German DFL-Supercup English FA Community Shield Dutch Johan Cruyff Shield Audi Cup Trofeo Joan Gamper Women's International Champions Cup Dutch Eredivisie Promotion/Relegation Playoffs Premier League Asia Trophy Emirates Cup Japanese J League World Challenge SuperCopa Euroamericana Men's Olympic Tournament CONMEBOL Pre-Olympic Tournament Women's Olympic Tournament CONCACAF Women's Olympic Qualifying Tournament CONCACAF Women's Championship FIFA Under-20 World Cup FIFA Under-17 World Cup Toulon Tournament UEFA European Under-21 Championship UEFA European Under-19 Championship UEFA Women's European Championship FA Women's Super League English Women's FA Community Shield English League One English League Two English EFL Trophy English National League Scottish League One Scottish League Two Scottish Cup Scottish League Cup Scottish Championship Scottish League Challenge Cup Spanish Segunda División Italian Serie B German 2. Bundesliga German Bundesliga Promotion/Relegation Playoff German 2. Bundesliga Promotion/Relegation Playoffs French Ligue 2 Dutch Keuken Kampioen Divisie Dutch Vrouwen Eredivisie Swedish Allsvenskanliga Promotion/Relegation Playoffs Swedish Allsvenskanliga Danish SAS-Ligaen Danish SAS-Ligaen Promotion/Relegation Playoffs Dutch Tweede Divisie Romanian Liga 1 Promotion/Relegation Playoffs Romanian Liga 1 Norwegian Eliteserien Promotion/Relegation Playoffs Norwegian Eliteserien Maltese Premier League Israeli Premier League Irish Premier Division Promotion/Relegation Playoffs Irish Premier Division Welsh Premier League Northern Irish Premiership CONMEBOL Copa Libertadores CONMEBOL Copa Sudamericana CONMEBOL Recopa Sudamericana Argentine Liga Profesional de Fútbol Copa Argentina Argentine Copa de la Superliga Argentine Trofeo de Campeones de la Superliga Argentine Supercopa Argentine Nacional B Argentine Primera B Argentine Primera C Argentine Primera D Supercopa Do Brazil Brazilian Serie A Brazilian Serie B Brazilian Serie C Copa Do Brasil Copa Do Nordeste Brazilian Campeonato Carioca Brazilian Campeonato Paulista Brazilian Campeonato Gaucho Brazilian Campeonato Mineiro Chilean Primera Division Copa Chile International U20 Friendly Segunda División de Chile Chilean Supercopa Uruguayan Primera Division Segunda División de Uruguay Colombian SuperLiga Colombian Primera A Colombian Primera B Peruvian Supercopa Copa Colombia Peruvian Primera Profesional Paraguayan Primera Division Ecuadoran Primera A Ecuadoran Supercopa Ecuador Serie B Venezuelan Primera Profesional Segunda División de Venezuela Bolivian Liga Profesional Mexican Supercopa MX United States NCAA Men's Soccer Mexican Campeon de Campeones United States NCAA Women's Soccer CONCACAF Champions Cup CONCACAF U23 Tournament CONCACAF League Australian W-League SAFF Championship AFF Cup Honduran Primera Division Salvadoran Primera Division Jamaican Premier League Japanese J League Costa Rican Primera Division Guatemalan Liga Nacional Indonesian Liga 1 Indian Super League Indian I-League Malaysian Super League Singaporean Premier League Thai Premier League Bangabandhu Cup CAF Champions League South African Premiership Promotion/Relegation Playoffs CAF Confederations Cup South African Premiership South African First Division South African Telkom Knockout South African Nedbank Cup MTN 8 Cup Nigerian Professional League Ghanaian Premier League Zambian Super League Kenyan Premier League Zimbabwean Premier Soccer League Ugandan Super League Misc. U.S. Soccer Games