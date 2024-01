Australian Open winners: Men's and women's singles champions

Coco Gauff defeats Alycia Parks in straights sets to advance to the fourth round of the Australian Open. (0:37)

The 2024 Australian Open is currently underway in Melbourne, Australia.

Last year, Novak Djokovic won the men's singles title, garnering his 22nd major title overall and tying Rafael Nadal's all-time record. Aryna Sabalenka won the women's singles title, which was her first Grand Slam title. Let's take a look at every Australian Open winner over the years:

MEN'S SINGLES CHAMPIONS

2023: Novak Djokovic

2022: Rafael Nadal

2021: Novak Djokovic

2020: Novak Djokovic

2019: Novak Djokovic

2018: Roger Federer

2017: Roger Federer

2016: Novak Djokovic

2015: Novak Djokovic

2014: Stan Wawrinka

2013: Novak Djokovic

2012: Novak Djokovic

2011: Novak Djokovic

2010: Roger Federer

2009: Rafael Nadal

2008: Novak Djokovic

2007: Roger Federer

2006: Roger Federer

2005: Marat Safin

2004: Roger Federer

2003: Andre Agassi

2002: Thomas Johannson

2001: Andre Agassi

2000: Andre Agassi

1999: Yevgeny Kafelnikov

1998: Petr Korda

1997: Pete Sampras

1996: Boris Becker

1995: Andre Agassi

1994: Pete Sampras

1993: Jim Courier

1992: Jim Courier

1991: Boris Becker

1990: Ivan Lendl

1989: Ivan Lendl

1988: Mats Wilander

1987: Stefan Edberg

1985: Stefan Edberg

1984: Mats Wilander

1983: Mats Wilander

1982: Johan Kriek

1981: Johan Kriek

1980: Brian Teacher

1979: Guillermo Vilas

1978: Guillermo Vilas

1977 Australian Open (Dec.): Vitas Gerulaitis 1

1977 Australian Open (Jan.): Roscoe Tanner

1976: Mark Edmondson

1975: John Newcombe

1974: Jimmy Connors

1973: John Newcombe

1972: Ken Rosewall

1971: Ken Rosewall

1970: Arthur Ashe

1969: Rod Laver

1968: Bill Bowrey

1967: Roy Emerson

1966: Roy Emerson

1965: Roy Emerson

1964: Roy Emerson

1963: Roy Emerson

1962: Rod Laver

1961: Roy Emerson

1960: Rod Laver

1959: Alex Olmedo

1958: Ashley J. Cooper

1957: Ashley J. Cooper

1956: Lewis Hoad

1955: Ken Rosewall

1954: Mervyn Rose

1953: Ken Rosewall

1952: Ken McGregor

1951: Dick Savitt

1950: Frank Sedgman

1949: Frank Sedgman

1948: Adrian Quist

1947: Dinny Pails

1946: John Bromwich

1945: Canceled due to World War II

1944: Canceled due to World War II

1943: Canceled due to World War II

1942: Canceled due to World War II

1941: Canceled due to World War II

1940: Adrian Quist

1939: John Bromwich

1938: Donald Budge

1937: Vivian McGrath

1936: Adrian Quist

1935: Jack Crawford

1934: Fred Perry

1933: Jack Crawford

1932: Jack Crawford

1931: Jack Crawford

1930: Gar Moon

1929: John Gregory

1928: Jean Borotra

1927: Gerald Patterson

1926: John Hawkes

1925: James Anderson

1924: James Anderson

1923: Pat O'Hara Wood

1922: Pat O'Hara Wood

1921: Rhys Gemmell

1920: Pat O'Hara Wood

1919: A.R.F. Kingscote

1918: Canceled due to World War I

1917: Canceled due to World War I

1916: Canceled due to World War I

1915: Francis Lowe

1914: Pat O'Hara Wood

1913: E.F. Parker

1912: Cecil Parke

1911: Norman Brookes

1910: Rodney Heath

1909: Tony Wilding

1908: Fred Alexander

1907: Horace Rice

1906: Tony Wilding

1905: Rodney Heath

WOMEN'S SINGLES CHAMPIONS

2023: Aryna Sabalenka

2022: Ashleigh Barty

2021: Naomi Osaka

2020: Sofia Kenin

2019: Naomi Osaka

2018: Caroline Wozniacki

2017: Serena Williams

2016: Angelique Kerber

2015: Serena Williams

2014: Li Na

2013: Victoria Azarenka

2012: Victoria Azarenka

2011: Kim Clijsters

2010: Serena Williams

2009: Serena Williams

2008: Maria Sharapova

2007: Serena Williams

2006: Amelie Mauresmo

2005: Serena Williams

2004: Justine Henin-Hardenne

2003: Serena Williams

2002: Jennifer Capriati

2001: Jennifer Capriati

2000: Lindsay Davenport

1999: Martina Hingis

1998: Martina Hingis

1997: Martina Hingis

1996: Monica Seles

1995: Mary Pierce

1994: Steffi Graf

1993: Monica Seles

1992: Monica Seles

1991: Monica Seles

1990: Steffi Graf

1989: Steffi Graf

1988: Steffi Graf

1987: Hana Mandlikova

1985: Martina Navratilova

1984: Chris Evert-Lloyd

1983: Martina Navratilova

1982: Chris Evert-Lloyd

1981: Martina Navratilova

1980: Hana Mandlikova

1979: Barbara Jordan

1978: Chris O'Neil

1977 Australian Open (Dec.): Evonne Goolagong-Cawley

1977 Australian Open (Jan.): Kerry Reid

1976: Evonne Goolagong-Cawley

1975: Evonne Goolagong

1974: Evonne Goolagong

1973: Margaret Smith-Court

1972: Virginia Wade

1971: Margaret Smith-Court

1970: Margaret Smith-Court

1969: Margaret Smith-Court

1968: Billie Jean King

1967: Nancy Richey

1966: Margaret Smith

1965: Margaret Smith

1964: Margaret Smith

1963: Margaret Smith

1962: Margaret Smith

1961: Margaret Smith

1960: Margaret Smith

1959: Mary Carter Reitano

1958: Angela Mortimer

1957: Shirley Fry

1956: Mary Carter

1955: Beryl Penrose

1954: Thelma Long

1953: Maureen Connolly

1952: Thelma Long

1951: Nancye Wynne Bolton

1950: A. Louise Brough

1949: Doris Hart

1948: Nancye Wynne Bolton

1947: Nancye Wynne Bolton

1946: Nancye Wynne Bolton

1945: Canceled due to World War II

1944: Canceled due to World War II

1943: Canceled due to World War II

1942: Canceled due to World War II

1941: Canceled due to World War II

1940: Nancye Wynne Bolton

1939: Emily Westacott

1938: Dorothy Bundy

1937: Nancye Wynne

1936: Joan Hartigan

1935: Dorothy Round

1934: Joan Hartigan

1933: Joan Hartigan

1932: Coral Buttsworth

1931: Coral Buttsworth

1930: Daphne Akhurst

1929: Daphne Akhurst

1928: Daphne Akhurst

1927: Esna Boyd

1926: Daphne Akhurst

1925: Daphne Akhurst

1924: Sylvia Lance

1923: Margaret Molesworth

1922: Margaret Molesworth

