The XFL draft kicks off, and among the players selected are Abram Smith, Charleston Rambo and Martavis Bryant. (1:35)

The preliminary rosters for the 2023 XFL season are set, with the new spring football league finishing its draft with 442 non-quarterbacks selected for eight teams.

The XFL assigned quarterbacks to teams before the draft. The draft Tuesday and Wednesday was divided into four position groups: offensive skill positions, defensive backs, defensive front seven and offensive line. After that, teams picked specialists and had open rounds for players at any position.

The XFL says that 285 of its draft picks previously have been signed to an active NFL roster or a practice squad contract. Among those players: Vic Beasley, Martavis Bryant, Kalen Ballage, Cody Latimer and PJ Hall. There also were 69 players who played in the 2020 version of the XFL.

The league will have a supplemental draft in January, and it plans to have 528 players -- 66 per team -- go to training camps ahead of the start of the season in February.

Below are the rosters and every pick for all eight XFL teams, sorted by position and when each was selected in the draft. The league also assigned a few quarterbacks after the draft; those are denoted with an asterisk.

Arlington Renegades roster

Quarterbacks

Drew Plitt

Kyle Sloter

*Kevin Anderson

Offensive skill positions

TE Sal Cannella

RB De'Montre Tuggle

WR Lujuan Winningham

WR Brandon Arconado

RB Keith Ford

TE Shaun Beyer

WR JaCorey Sullivan

TE Alex Ellis

WR Jackson Anthrop

RB Dexter Williams

WR Jordan Smallwood

Defensive backs

De'Vante Bausby

Josh Hawkins

Will Hill

Robert Nelson

Shakur Brown

Cameron Lewis

Delonte Hood

Rahim Moore

Abu Daramy-Swaray

T.J. Green

Donatello Brown

Defensive front seven

LB Otaro Alaka

DL Josiah Coatney

DL Will Clarke

DL Davonte Lambert

LB Jessie Lemonier

DL Bruce Hector

LB Ryan Mueller

DL Doug Costin

LB Nick Temple

LB Josh Watson

LB Isaiah Graham-Mobley

Offensive line

Cameron Hunt

Garrett McGhin

Mike Horton

Darta Lee

Cam Carter

Boe Wilson

Jake Stetz

Brian Folkerts

Keene Forbes

Specialists

K Taylor Russolino

LS Antonio Ortiz

P Marquette King

DC Defenders roster

Quarterback

Eric Dungey

Offensive skill positions

RB Abram Smith

WR Jequez Ezzard

WR K.D. Cannon

WR Jazz Ferguson

TE Briley Moore-McKinney

RB Ryquell Armstead

RB Pooka Williams

TE Ethan Wolf

WR Josh Hammond

TE Kahale Warring

WR Lucky Jackson

Defensive backs

Parnell Motley

DeJuan Neal

Anthoula Kelly

Kentrell Brice

Joshua Allen

Cortez Davis

Santos Ramirez

Travon Fuller

Junior Faulk

C.J. Anthony

Holton Hill

Defensive front seven

DL Niles Scott

LB Andre Mintze

DL Jacub Panasiuk

DL Fadol Brown

LB Anthony Hines

DL Dame Ndiaye

LB Jamal Brooks

DL Joseph Wallace

LB Aaron Sterling

DL Jarrell Owens

DL Jordan Williams

Offensive line

T.J. Storment

Cody Conway

Ty Clary

Greg Long

D'Marcus Hayes

Michael Maietti

Dwayne Wallace

Tyler Witt

Liam Fornadel

Specialists

P Daniel Whelan

LS Erik Lawson

P Jacob Schum

Houston Roughnecks roster

Quarterbacks

Kaleb Eleby

Brandon Silvers

*Cole McDonald

Offensive skill positions

RB Adrian Killins

TE Garrett Owens

WR Cedric Byrd

WR Deontay Burnett

WR Justin Smith

RB Max Borghi

WR Jontre Kirklin

WR Aaron Nelson

WR Darece Roberson

WR B.J. Byrd

RB Brycen Alleyne

Defensive backs

Raleigh Texada

Ajene Harris

A.J. Hendy

Devin Hafford

Alexander Myres

Kevin Toliver

Jordan Mosley

Brandon Easterling

Michael Lawson

David Tolentino

John Brannon

Defensive front seven

LB Deandre Johnson

DL John Daka

LB Tavante Beckett

DL Elijah Qualls

DL Austin Edwards

DL Chauncey Rivers

DL Tariqious Tisdale

LB Ellis Brooks

LB Diego Fagot

DL C.J. Brewer

DL Jaquan Artis

Offensive line

Jack Snyder

Desmond Noel

Shamarious Gilmore

Sam Cooper

Tommy Champion

Kary Kutsch

Dareuan Parker

Dylan Pasquali

Alex Mollette

Specialists

K Hunter Duplessis

LS Brian Khoury

P Race Porter

Orlando Guardians roster

Quarterbacks

Quinten Dormady

Deondre Francois

*Mitch Kidd

Offensive skill positions

WR Charleston Rambo

WR Andrew Jamiel

WR Stephen Guidry

TE Ryan Becker

RB Jah-Maine Martin

WR Dontez Byrd

RB Devin Darrington

WR Octayvius Miles

WR Patrick Smith

WR Dieuly Aristilde

WR Cody Latimer

Defensive backs

C.J. Holmes

Javaris Davis

Dee Virgin

Mike Lee

Antwan Collier

Maurice Smitherman

Marcus Murphy

Roman Tatum

Najeem Hosein

Shaquille Wiggins

Matt Elam

Defensive front seven

DL Nick Coe

DL Gerald Willis

DL Stansly Maponga

DL Keonte Schad

DL Emmanuel Olenga

LB Terrance Smith

LB Terrance Plummer

DL Caeveon Patton

DL Khristian Tate

DL Jacoby Jones

LB DeCalon Brooks

Offensive line

Brandon Murphy

Kamalie Matthews

Jachai Baker

T.J. Bradley

Joshua Frazier

Zeveyon Furcron

Jordan Ighofose

Jalen Spady

Shawn Page

Sunday Deng

Specialists

K Jose Borregales

LS Tommy Auger

P Andrew Anckle

San Antonio Brahmas roster

Quarterbacks

Jawon Pass

Anthony Russo

*Reid Sinnett

*Jack Coan

Offensive skill positions

RB Jacques Patrick

RB Calvin Turner

WR Kendrick Rogers

WR Jalen Tolliver

TE Dylan Parham

RB Kalen Ballage

TE Alize Mack

WR Terry Wright

WR TJ Vasher

WR Travis Jonsen

TE Deandre Goolsby

Defensive backs

Luq Barcoo

Kary Vincent Jr.

Bubba Bolden

Elijah Jones

Abrae Booker-Currin

Terrell Bonds

Coney Durr

Ryan Lewis

Cedric Stone

Tenny Adewusi

Jack Koerner

Defensive front seven

DL Justin Alexandre

LB Riko Jeffers

DL Denzel Chukwukelu

DL Youhanna Ghaifan

LB Owen Carney

LB Omari Cobb

DL Prince Emili

LB Andrzej Hughes-Murray

LB Joel Dublanko

DL Drew Beesley

Mike Tverdov

Offensive line

Luke Juriga

Darius James

Willie Wright

Marcus Tatum

Malcolm Bunche

Roubbens Joseph

Norman Price

Kohl Levao

Jonathan Irizarry

Specialists

LS Rex Sunahara

K John Parker Romo

P Brad Wing

Seattle Sea Dragons roster

Quarterbacks

Ben DiNucci

QB Steven Montez

*Brian Lewerke

Offensive skill positions

WR Kevin Shaa

RB T.J. Hammonds

WR Juwan Green

WR Jahcour Pearson

RB Brenden Knox

WR Damion Willis

WR Rashard Davis

WR Tayvian Cunningham

TE Joshua Perkins

RB Scottie Phillips

WR Jaylon Redd

Defensive backs

Chris Jones

Antoine Brooks

Linden Stephens

Shabari Davis

Reggie Robinson

Kareem Orr

Qwynnterrio Cole

Rojesterman Farris

Kendall Karcz

Roger Cray

Mykael Wright

Defensive front seven

DL Elijah Ponder

DL Niko Lalos

DL Curtis Weaver

DL Austin Faoliu

LB Jordan Evans

LB Tre Walker

DL Daniel Joseph

LB Emmanuel Smith

DL Antwuan Jackson

LB Tuzar Skipper

DL P.J. Hall

Offensive line

Chris Owens

Michal Menet

Jacob Capra

Julien Davenport

Liam Jimmons

Paul Grattan

Frank Ball

Tyrin Arceneaux

Jovann Letuli

Specialists

LS Thomas Fletcher

P Cameron Nizialek

K Brandon Ruiz

St. Louis Battlehawks roster

Quarterbacks

AJ McCarron

Ryan Willis

*Nick Tiano

Offensive skill positions

WR Marcell Ateman

WR Jamarcus Bradley

TE Jaylen Smith

RB Mataeo Durant

WR Darrius Shepherd

RB Brian Hill

TE Jordan Thomas

WR Donteea Dye

RB Abdul Adams

TE Jovani Haskins

WR Austin Proehl

Defensive backs

Ben Deluca

Channing Stribling

Quenton Meeks

Brandon Sebastian

Evan Fields

Elijah Hamilton

Jonathan Alexander

D'Angelo Ross

Lukas Denis

Tareke Lewis

Mike Hampton

Defensive front seven

LB Lakiem Williams

LB Emeke Egbule

LB Willie Harvey

DL Lacale London

DL Kevin Atkins

LB Drew Singleton

DL Elorm Lumor

DL Gelen Robinson

LB Mike Rose

DL Seth Walter

LB Phil Campbell

Offensive line

Jaryd Jones-Smith

Shane Carpenter

Steven Gonzalez

Jay Williams

Jon Toth

Tison Gray

Daishawn Dixon

Bryce Foxworth

Christian Olmstead

Specialists

P Sterling Hofrichter

K Donald Hageman

LS Billy Taylor

Vegas Vipers roster

Quarterbacks

Jalan McClendon

Luis Perez

Offensive skill positions

WR Martavis Bryant

RB John Lovett

TE Brandon Dillon

TE Sean Price

RB Matt Jones

WR Jeff Badet

WR Isiah Macklin

WR Mathew Sexton

RB DeAndre Torrey

RB Saeed Blacknall

TE Grayson Gunter

Defensive backs

Keylon Kennedy

Jameson Houston

Maurice Smith

Mister Harriel

Nijuel Hill

Nick Pickett

Antonio Phillips

Will Adams

Deontay Anderson

Adam Sparks

Stephen Roberts

Defensive front seven

LB Vic Beasley

LB Max Roberts

DL Robert Windsor

LB Pita Taumoepenu

DL Jah'Sheem Martin

LB D.J. Calhoun

LB P.J. Dawson

LB C.J. Avery

DL LaRon Stokes

DL Rod Henderson

LB Jawuan Johnson

Offensive line

Antonio Garcia

Ben Petrula

Dohnovan West

Jamil Demby

Clayton Bradley

Michael Miller

Quinterrius Eatmon

Avery Young

Tony Adams

Tre Johnson

Fernando Frye

Specialists

P Michael Carrizosa

K Bailey Giffen

LS Adam Higuera